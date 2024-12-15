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Блинкен: власти США поддерживают прямые контакты с ХТШ* в Сирии

Ранее госсекретарь США посетил Иорданию, Ирак и Турцию в ходе своего турне по Ближнему Востоку 11-14 декабря.
Елизавета Кондрикова 2024-12-15 00:27:17
© Фото: Khaled Elfiqi, dpa Globallookpress

Американские власти поддерживают «прямые контакты» с представителями движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ) в Сирии и другими формированиями в стране, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Да, мы связались с ХТШ* и другими участниками... Это прямые контакты, да», - сказал он в ходе пресс-конференции в Иордании.

По словам Блинкена, членам ХТШ* изложили принципы, которые необходимо уважать для поддержки со стороны Вашингтона. В частности, речь идет об уважении прав всех сирийцев, недопущении использования территории страны террористическими группировками, поддержании мирных отношений с соседями и других положениях.

Ранее госсекретарь США провел турне по Ближнему Востоку, в ходе которого посетил Иорданию, Турция и Ирак. Поездка состоялась 11-14 декабря. В Иордании также состоялась министерская встреча контактной группы по Сирии, итогом которой стало совместное заявление.

Напомним, ранее в Вашингтоне указывали на то, что страна ведет переговоры с сирийской оппозицией. В Госдепе назвали основной целью США недопущение эскалации в Сирии.

В четверг, 12 декабря, также стало известно о том, что МИД РФ установил контакты с политкомитетом «Хайат Тахрир аш-Шам»*, общение с движением назвали конструктивным. В Москве надеются, что оно выполнит все обещания. В частности, обсуждались вопросы безопасности дипмиссии и россиян, которые находятся в Сирии.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #сша #Ближний Восток #Госдеп США #Энтони Блинкен #сирийская оппозиция
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