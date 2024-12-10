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В Госдепе США рассказали о переговорах с сирийской оппозицией

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен участвует в переговорах с представителями сирийской оппозиции.
Ян Брацкий 2024-12-10 00:20:06
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Власти США общаются с сирийской оппозицией, в том числе через посредников. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Последние несколько дней мы ведем такие консультации. Госсекретарь сам участвовал в беседах со странами, имеющими влияние в Сирии, и будет продолжать это делать», - цитирует ТАСС слова Миллера.

Пресс-секретарь Госдепа США отказался рассказать подробности подобных переговоров. С его слов, главная цель Вашингтона - политическое примирение в Сирии и недопущение дальнейшей эскалации. 

Напомним, 27 декабря вооруженная оппозиция начала масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру минувшей субботы политические противники Башара Асада захватили несколько крупных городов, а накануне утром вошли в Дамаск.

Сам Асад вместе с семьей покинул Сирию и прилетел в Россию, которая представила ему и его близким убежище. Москва также находится в контакте с оппозицией в Сирии. Ее лидеры гарантировали безопасность наших военных и дипломатов, остающихся в стране.

#сирия #сша #оппозиция #переговоры #Госдеп #Дамаск
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