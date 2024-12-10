МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эрдоган: Турция готова оказать любую поддержку Сирии

Президент Турции подчеркнул необходимость «сохранения территориальной целостности и суверенитета Ирака».
Карина Тазетдинова 2024-12-10 19:47:21
© Фото: Depo, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции с участием послов заявил, что страна готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.

«Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку», — следует из обращения.

Он подчеркнул, что для Турции и Сирии, «очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака». Кроме того, он назвал это «новым периодом» для Дамаска.

Напомним, 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джабхат ан-Нусра»* (террористическая организация, запрещена в РФ) напали на второй по величине город в Сирии Алеппо и другие населенные пункты на севере страны.

Ранее МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а в правительстве Сирии выразили готовность мирно передать власть.

*«Джабхат ан-Нусра» - исламистская группировка, признана террористической организацией и запрещена в РФ.

#сирия #Эрдоган #Ирак #Турция #поддержка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 