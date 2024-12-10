Эрдоган: Турция готова оказать любую поддержку Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции с участием послов заявил, что страна готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.

«Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку», — следует из обращения.

Он подчеркнул, что для Турции и Сирии, «очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака». Кроме того, он назвал это «новым периодом» для Дамаска.

Напомним, 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джабхат ан-Нусра»* (террористическая организация, запрещена в РФ) напали на второй по величине город в Сирии Алеппо и другие населенные пункты на севере страны.

Ранее МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а в правительстве Сирии выразили готовность мирно передать власть.

*«Джабхат ан-Нусра» - исламистская группировка, признана террористической организацией и запрещена в РФ.