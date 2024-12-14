МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин поручил проработать вопрос повышения акцизов на алкоголь

Ранее кабмин попросил профильные ведомства проработать вопрос отмены скидок при продажи спиртного.
Ян Брацкий 2024-12-14 04:16:38
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Акцизы и минимальные цены на алкоголь в российских магазинах могут вырасти. Правительство поручило профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения.

«Подготовка предложений о повышении акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию. Срок реализации: ежегодно», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правой информации.

Исполнителями поручения кабмина назначены Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минздрав и Росалкогольтабакконтроль.

Ранее правительство России поручило подготовить предложения по запрету скидок на алкогольную продукцию. Также программой предусмотрено развитие системы профилактики употребления спиртного, повышение качества доступности медицинской помощи алкозависимым гражданам.

Данные меры, по замыслу кабмина, должны снизить ежегодное потребление алкоголя, улучшить качество жизни россиян и ее продолжительность.

#Алкоголь #цены #торговля #правительство РФ #Акцизы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 