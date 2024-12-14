Кабмин поручил проработать вопрос повышения акцизов на алкоголь

Акцизы и минимальные цены на алкоголь в российских магазинах могут вырасти. Правительство поручило профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения.

«Подготовка предложений о повышении акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию. Срок реализации: ежегодно», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правой информации.

Исполнителями поручения кабмина назначены Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минздрав и Росалкогольтабакконтроль.

Ранее правительство России поручило подготовить предложения по запрету скидок на алкогольную продукцию. Также программой предусмотрено развитие системы профилактики употребления спиртного, повышение качества доступности медицинской помощи алкозависимым гражданам.

Данные меры, по замыслу кабмина, должны снизить ежегодное потребление алкоголя, улучшить качество жизни россиян и ее продолжительность.