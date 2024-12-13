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Кабмин поручил разработать предложения по отмене скидок на спиртное

Кабмин рассчитывает, что комплекс принятых мер сократит потребление алкоголя в стране до 7,8 литров на человека к 2030 году.
Ян Брацкий 2024-12-13 23:23:05
© Фото: Silas Stein dpa Global Look Press

Правительство России поручило профильным ведомствам подготовить предложения по запрету скидок на алкогольную продукцию. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Анализ практики применения скидок с цены на алкогольной продукции при розничной продаже покупателям, приобретающим алкоголь для личных нужд, и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок», - следует из распоряжения кабмина РФ.

План носит комплексный характер и предусматривает не только ограничительные меры, но и развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи алкозависимым, развитие системы реабилитации, социальной адаптации и пропаганды здорового образа жизни.

Ожидается, что комплекс данным мер приведет к устойчивому снижению употребления алкоголя в стране и к 2030 году этот показатель снизится до 7,8 литров на человека. В свою очередь, это положительно скажется на качестве и продолжительности жизни россиян.

Ранее власти Вологодской области пошли на более радикальные шаги и приняли закон, запрещающий продажу спиртного. Купить горячительное можно только во временной интервал с полудня до двух часов дня в рабочие дни. В праздники и выходные режим торговли оставили прежним. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Таким образом власти региона намерены бороться с алкомагазинами, где молодежь чаще всего закупается спиртным.

#Алкоголь #здоровье #торговля #правительство РФ #скидки #спиртное
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