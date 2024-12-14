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Кабмин обязал Минздрав обновить рекомендации по лечению алкозависимости

Поручение появилось в рамках мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 02:22:57
© Фото: Annette Riedl, dpa Globallookpress

Правительство России поручило Минздраву обновить клинические рекомендации по лечению алкогольной зависимости в рамках мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 13 декабря, на портале правовой информации.

Так, документ среди прочего предполагает пересмотреть подходы по оказанию медицинской помощи гражданам, страдающим алкогольной зависимостью, с учетом современных научных данных.

Правительством было поручено провести необходимые действия в этом направлении до 1 ноября 2025 года, уточняет Life. Концепция нацелена на повышение качества жизни в нашей стране и увеличение ее продолжительности, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, концепция носит комплексный характер. Известно, что правительство также поручило профильным ведомствам рассмотреть возможность запрета скидок на алкогольную продукцию.  

#Алкоголь #минздрав #Постановление #правительство РФ #алкогольная зависимость
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