Сборная России по плаванию выиграла золото ЧМ в смешанной эстафете 4x100

Сборная России по плаванию заняла первое место в смешанной эстафете 4x100 метров комплексом на чемпионате мира на короткой воде. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Результат россиян — 3 минуты 30,47 секунд. На этих соревнованиях в Будапеште они обошли США и Канаду.

Ранее стало известно о победе российского пловца Ильи Бородина. Он забрал золото на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Кроме того, Мирон Лефинцев, участвующий в эстафете 4х100, до этого выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.