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Сборная России по плаванию выиграла золото ЧМ в смешанной эстафете 4x100

В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 22:05:05
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Сборная России по плаванию заняла первое место в смешанной эстафете 4x100 метров комплексом на чемпионате мира на короткой воде. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Результат россиян — 3 минуты 30,47 секунд. На этих соревнованиях в Будапеште они обошли США и Канаду.

Ранее стало известно о победе российского пловца Ильи Бородина. Он забрал золото на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Кроме того, Мирон Лефинцев, участвующий в эстафете 4х100, до этого выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

#Победа #чемпионат мира #соревнования #плавание #Будапешт #Золотая медаль #Мирон Лифинцев #Дарья Клепикова #Кирилл Пригода #Арина Суркова
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