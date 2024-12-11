Россиянин Лифинцев выиграл ЧМ в Будапеште по плаванию на короткой воде

Восемнадцатилетний россиянин Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште на дистанции 100 метров на спине.

Впервые после отстранения в соревнованиях принимали участие российские спортсмены. Мирон выступал на них в нейтральном статусе.

Результат пловца — 48,76 секунды. Проплыв дистанцию за это время, он смог побить юниорский мировой рекорд.

Второй место занял олимпийский чемпион Парижских игр венгр Хуберт Кош — 48,79 секунд, третье у представителя Польши Кацпера Стоковски — 49,16 секунд. Четвертым финишировал россиянин Павел Самусенко с результатом 49,20 секунд.