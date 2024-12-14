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Бородин стал чемпионом мира по плаванию комплексом на 400 метров

Время прохождения пловца на дистанции 400 метров — 56,83 секунд.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 21:19:27
© Фото: Alfredo Falcone, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российский пловец Илья Бородин стал чемпионом мира на соревнованиях в Будапеште. Он забрал золото на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Время прохождения дистанции у россиянина — 56,83 секунд. В соревнованиях он обогнал спортсменов из США и Италии.

Ранее на тех же соревнованиях восемнадцатилетний Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине. Результат пловца — 48,76 секунды.

На дистанции 100 метров также занял четвертое место россиянин Павел Самусенко. Он проплыл ее на спине за 49,20 секунд.

#чемпионат мира #плавание #Будапешт #Пловец #мирон лефинцев #илья бородин
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