Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми получить вакцину от рака в рамках клинических исследований, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», - сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Также первыми испытать вакцину смогут пациенты с мелкоклеточным раком, так как он один из самых распространенных злокачественных раков, ежегодно в мире от него умирают более миллиона человек.

Специалист также пояснил, что вакцина является персонализированной, поэтому ее испытание отличается от привычного - оно не будет таким массовым и не включает традиционных первой, второй и третьей фаз.

Напомним, в июле стало известно о создании в России препарата для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях. Исследователи планируют разработать готовую лекарственную форму и приступить к клиническим тестам. По оценкам экспертов, препарат удастся вывести на рынок не раньше чем через 5 лет.