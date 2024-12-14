Посол РФ назвал высокими шансы на импичмент президента Южной Кореи

Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев назвал в беседе со «Звездой» высокими шансы на то, что Конституционный суд страны не пересмотрит решение об импичменте президента, которое принял парламент.

«На мой взгляд, достаточно убедительными были для всех основания для такого решения. И те факты, которые сейчас известны, - их будет достаточно сложно опровергнуть, чтобы доказать, что президент Юн Сок Ёль не нарушал положения основного закона», - сказал дипломат.

Посол оговорился, что политическая жизнь в Южной Корее может принимать непредсказуемые обороты.

«Поэтому все наши прогнозы о будущем - их надо выслушивать со скидкой на то, что, возможно, действительность окажется богаче и неожиданнее, чем мы могли спрогнозировать», - отметил Зиновьев.

У президента страны высокий антирейтинг, и достаточно сильны общественные ожидания того, что Конституционный суд поддержит вердикт об импичменте, рассказал дипломат. При этом сейчас КС еще не собран в полном составе - из 9 судей назначено только 6. Троих еще должен назначить парламент, и это тоже займет время. У КС есть 180 дней на рассмотрение этого дела, и отстранение президента от должности должны поддержать 6 судей из 9.

В истории Южной Кореи были два разных решения Конституционного суда по импичменту главе государства, напомнил Зиновьев. В 2004 году судьи не согласились с отстранением Но Му Хёна, и президент вернулся к исполнению обязанностей. А в 2016-м - поддержали отставку Пак Кын Хе.

В то же время у президента в Южной Корее нет иммунитета от уголовного преследования по составу преступлений против государства, к которым относится попытка госпереворота. Правоохранительные органы уже ведут расследование, и посол предположил, что они будут вестись параллельно рассмотрению импичмента в КС.

Российская сторона не вмешивается во внутренние дела Южной Кореи, подчеркнул дипломат.

«Суверенное право Республики Корея и ее народа - решать свою политическую судьбу и судьбу своих политических лидеров. При этом хотелось бы надеяться, что, каковыми ни были бы дальнейшие политические события, какой бы ни был исход текущего кризиса, - чтобы это все пошло не в минус, а в плюс российско-корейским отношениям», - сказал посол.

Уходящий год был непростым для этих отношений, и они вплотную подошли к точке невозврата, заявил Зиновьев.

«Но, к счастью, не пересекли эту линию. Корейская сторона не пошла на поставки летального вооружения Киеву. Таким образом, это сохранило основу наших отношений и возможность их стабилизации и восстановления. Хотелось бы надеяться, что те драматические события, которые здесь происходят, будут способствовать как раз повороту нашего взаимодействия от негатива к позитиву в наступающем 2025 году», - заключил дипломат.

В субботу 14 декабря южнокорейский парламент объявил импичмент президенту республики. За отстранение Юн Сок Ёля от должности проголосовали 204 депутата. Против выступили 85 народных избранников. До решения КС он будет отстранен. Исполнять обязанности главы республики будет премьер-министр Хан Дак Су.