Венгрия и Болгария нашли способ проводить платежи за российский газ

Сторонам удалось найти законное решение для продолжения транзита газа из России в Венгрию и Болгарию, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Найден способ оплаты, не попадающий под санкции США, сказал он.

В этом году Венгрия получила более 7 млрд куб. м природного газа по маршруту «Турецкий поток». Но из-за санкций США против Газпромбанка возникли сложности. Через этот банк Венгрия платит за газ, а Болгария получает деньги за его транзит.

Сийярто сказал, что эта проблема решена, но не стал раскрывать подробности.

С весны 2022 года Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за газ. 21 ноября США ввели блокирующие санкции против банка и его иностранных «дочек».

Сийярто ранее сообщал, что санкции США затронули Венгрию по четырем направлениям платежей. Это поставки ядерного топлива для АЭС в Пакше, транзит газа по территории двух стран и покупка газа по контрактам с «Газпромом».

Третьего декабря Сийярто сказал, что Будапешт и Москва нашли решение по трем из четырех проблем, возникших из-за санкций США против Газпромбанка.

Ранее Сийярто анонсировал появление через три года нефтепровода Венгрия - Сербия. Это позволит Сербии получить новые источники поставок нефти, а для Венгрии будет означать статус транзитной страны.