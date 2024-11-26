Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

Москва ответила на враждебные действия Лондона санкциями против 30 британских граждан. Полный список лиц, вошедших в российский «стоп-лист», опубликован на сайте МИД РФ.

В частности, под санкции попали заместитель премьера Анджела Рейнер, глава МВД Великобритании Ивет Купер, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз, министр юстиции Шабана Махмуд и министр здравоохранения Уэсли Пол Уильям Стритинг.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в ФСБ России сообщили, что сотрудника посольства Британии дипломата Уилкса Прайора лишили аккредитации за разведывательную и подрывную деятельность. Также он указал о себе ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию.

Сегодня в МИД России был вызван посол Великобритании в РФ Найджел Кейси. На вопросы журналистов о случившемся он не стал отвечать.