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Путин заявил, что страны Запада не смогли нанести поражение РФ

Российский президент отметил, что экономика России полностью восстановилась после попыток Запада критически ослабить ее.
Таисия Кваша 2024-12-04 16:15:16
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада хотели нанести стратегическое поражение экономике РФ и разрушить жизнь россиян. Об этом он сообщил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», - отметил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что западные страны хотели дестабилизировать рынок труда, кардинально ослабить промышленность и экономику РФ, а также создать дефицит товаров и услуг в стране, тем самым снизить уровень жизни граждан России.

#Владимир Путин #дефицит #страны запада #уровень жизни #экономика РФ
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