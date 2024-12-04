Путин заявил, что страны Запада не смогли нанести поражение РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада хотели нанести стратегическое поражение экономике РФ и разрушить жизнь россиян. Об этом он сообщил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», - отметил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что западные страны хотели дестабилизировать рынок труда, кардинально ослабить промышленность и экономику РФ, а также создать дефицит товаров и услуг в стране, тем самым снизить уровень жизни граждан России.