FT: европейские компании начали ускоренную откачку газа из хранилищ Украины

Компании из Европы в ускоренном режиме начали откачивать природный газ из подземных хранилищ на Украине. Об этом со ссылкой на Argus Media - организацию, собирающую сведения о сырьевых товарах, написала газета Financial Times.

«Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает», - сообщили журналисты.

Украинские ПХГ в разы превышают любые европейские. По состоянию на ноябрь, ежедневно из них откачивали порядка 10,7 миллиона кубических метров газа, в декабре - уже около 26 миллионов кубометров ежедневно. Получателями оказались Польша, Молдавия, Венгрия и Словакия.

Как сообщалось 30 декабря, в департаменте экономического сотрудничества российского МИД заявили, что Россия учтет потребительский спрос при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины. Глава департамента Дмитрий Биричевский отметил, что Москва учитывает и работоспособность трансграничной инфраструктуры.

Прежде эксперты предполагали, что отказ Украины от транзита газа из России вызовет большие проблемы в Европейском союзе, в частности, рост цен на электроэнергию и газ для потребителей.