МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: европейские компании начали ускоренную откачку газа из хранилищ Украины

В декабре 2023 года объем откачанного из украинских хранилищ газа составил порядка 26 миллионов кубометров ежедневно.
Дарина Криц 2024-01-02 14:20:01
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Компании из Европы в ускоренном режиме начали откачивать природный газ из подземных хранилищ на Украине. Об этом со ссылкой на Argus Media - организацию, собирающую сведения о сырьевых товарах, написала газета Financial Times.

«Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает», - сообщили журналисты.

Украинские ПХГ в разы превышают любые европейские. По состоянию на ноябрь, ежедневно из них откачивали порядка 10,7 миллиона кубических метров газа, в декабре - уже около 26 миллионов кубометров ежедневно. Получателями оказались Польша, Молдавия, Венгрия и Словакия.

Как сообщалось 30 декабря, в департаменте экономического сотрудничества российского МИД заявили, что Россия учтет потребительский спрос при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины. Глава департамента Дмитрий Биричевский отметил, что Москва учитывает и работоспособность трансграничной инфраструктуры.

Прежде эксперты предполагали, что отказ Украины от транзита газа из России вызовет большие проблемы в Европейском союзе, в частности, рост цен на электроэнергию и газ для потребителей.

#Экономика #Украина #Европа #ПХГ #газовые хранилища
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»