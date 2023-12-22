Focus: отказ Украины от транзита газа из России вызовет большие проблемы в ЕС

Соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года.

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Возможный отказ Украины от транзита российского газа в начале 2025 года может привести к тому, что цены на электроэнергию для европейских потребителей поднимутся. Это объясняется тем, что газовый рынок Европы тесно взаимосвязан, сообщил журнал Focus со ссылкой на экспертов.

Как пишет издание, профессор энергетической промышленности Технического университета Мюнхена (TUM) Светлана Иконникова допустила, что в случае отказа Украины от транзита газа из России «цены на электроэнергию и газ вырастут».

Эксперт по энергетической политике Института германской экономики (IW) Мальте Кюпер рассказал, что в случае, когда цены на газ растут в одной из стран Европы, это «часто отражается на других странах» региона. В связи с этим он считает, что после отказа Украины от транзита из Российской Федерации, в Австрии может начаться нехватка газа, что приведет к возрастанию цен на него в Германии.

Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил, что отказ Киева продлевать соглашение с Москвой о транзите газа через украинскую территорию остановит немецкую экономику. Берлин будет вынужден поставлять топливо соседям, ограничивая при этом свои собственные производственные мощности, отметил он.

До этого глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Украина благополучно кассирует деньги за транзит газа из России. Российский лидер отметил, что при этом Киев продолжает называть Россию агрессором.