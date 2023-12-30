В МИД заявили, что дальнейший транзит газа через Украину зависит от спроса

Россия будет учитывать спрос потребителей при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, при планировании поставок также учитывается работоспособность трансграничной инфраструктуры.

Дипломат напомнил, что в весной 2022 года ЕС решил двигаться в сторону отказа от природного газа из России, несмотря на то что недорогое топливо давало странам Европы существенные конкурентные преимущества. Украинские власти в последнее время тоже выражали незаинтересованность в продлении газового контракта.

Российские компании стремятся выполнять все свои обязательства перед европейскими контрагентами по поставке энергоресурсов, добавил Биричевский.

Пятилетний договор между Россией и Украиной на транзит газа истекает в декабре 2024 года. В его рамках «Газпром» гарантировал прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие годы​​​.

В июне вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отказ Киева продлевать соглашение с Россией на транзит газа грозит немецкой экономике остановкой.