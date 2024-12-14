МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичей предупредили о январском морозе на следующей неделе

Местами столбики термометров опустятся до -15 градусов.
Сергей Лебедев 2024-12-14 11:10:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве на следующей неделе в ночь на пятницу ожидается сильный мороз. Согласно прогнозам синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая температура больше характерна для третьей декады января.

«В четверг, 19 декабря, и ночью, и днем минус 6 - минус 11. И более заметное понижение температуры в пятницу - ночью минус 10 - минус 15, днём минус 5 - минус 10», - цитирует «Интерфакс» его слова.

Напомним, на днях специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сегодня в Москве высота сугробов может достичь 22 сантиметров, а в воскресенье - 30. Это почти в два раза выше климатической нормы. По словам синоптика, Московскую область заметет еще больше. Сугробы там вырасту до 40 сантиметров.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что зима в европейской части России будет неоднородной. При этом, по его словам, ожидается преобладание более мягкой погоды.

#Москва #Погода #температура #зима #Гидрометцентр #снег #Роман Вильфанд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 