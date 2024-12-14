Москвичей предупредили о январском морозе на следующей неделе

В Москве на следующей неделе в ночь на пятницу ожидается сильный мороз. Согласно прогнозам синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая температура больше характерна для третьей декады января.

«В четверг, 19 декабря, и ночью, и днем минус 6 - минус 11. И более заметное понижение температуры в пятницу - ночью минус 10 - минус 15, днём минус 5 - минус 10», - цитирует «Интерфакс» его слова.

Напомним, на днях специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сегодня в Москве высота сугробов может достичь 22 сантиметров, а в воскресенье - 30. Это почти в два раза выше климатической нормы. По словам синоптика, Московскую область заметет еще больше. Сугробы там вырасту до 40 сантиметров.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что зима в европейской части России будет неоднородной. При этом, по его словам, ожидается преобладание более мягкой погоды.