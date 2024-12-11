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Сугробы в Москве в эти выходные достигнут 30 сантиметров

Что касается Подмосковья, улицы заметет еще больше - снежные горы достигнут 40 сантиметров.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 14:51:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В субботу в Москве сугробы могут достичь 22 сантиметров, а в воскресенье - 30 сантиметров, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы в Москве вырастут до 22 см, а в воскресенье уже до внушительных почти 30 см, что в два раза выше климатической нормы», - следует из сообщения в его Telegram-канале.

Такие осадки в два раза превышают климатическую норму. Что касается Подмосковья, там улицы заметет еще больше - сугробы достигнут 40 сантиметров. Тишковец напомнил, что такая погода идеально подойдет для занятий зимними видами спорта.

Выходные в столице порадуют москвичей и тем, что температура в воздухе будет от -9 до -14 градусов. Днем будет умеренный мороз от -3 до -8 градусов.

По данным метеоролога, следующая неделя принесет еще больше снега. Декабрь подарит москвичам большую порцию новогоднего настроения.

#Погода #осадки #снег #Сугробы #зимние виды спорта
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