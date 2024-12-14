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NASA представили концепт нового марсианского вертолета Mars Chopper

Вертолет будет размером с внедорожник, с шестью несущими винтами, каждый с еще шестью пропеллерами, его разработка находится на начальном этапе.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 00:18:28
© Фото: JPLraw, YouTube © Видео: JPLraw, YouTube

NASA представили проект нового марсианского вертолета Mars Chopper, являющегося улучшенной версией вертолета Ingenuity, который в 2021 году совершил первый в мире полет на Марсе. Агентство опубликовало ролик, представляющий концепт наследника Ingenuity.

«Вертолет будет размером с внедорожник, с шестью несущими винтами, каждый с шестью пропеллерами», - говорится в заявлении Лаборатории реактивного движения NASA.

Вертолет предназначен для перевозки грузов весом до пяти килограмм на расстояние до трех км каждый марсианский день - сол (равен 24 часам 39 минутам и 35,244 секундам). По словам проектировщиков, его можно будет использовать, чтобы быстро добраться до тех участков планеты, которые не может достичь марсоход.

Пока неизвестно, когда Mars Chopper сможет совершить свой первый полет на Красную планету. Проект находится на ранних стадиях разработки, добавили в NASA. Он был представлен с помощью компьютерной программы для визуализации.

Напомним, вертолет Ingenuity с 2021 года совершил 72 разведывательного полета на Марсе. В его задачи входит исследование поверхности планеты, сбор образцов породы для их передачи на Землю и поиск жизни на планете. В январе текущего года миссия Ingenuity завершилась из-за поломки одной из лопастей.

#космос #Марс #NASA #Ingenuity #марсианский вертолет
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