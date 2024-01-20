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NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Команда продумывает действия по восстановлению связи с вертолетом.
Алина Луговая 2024-01-20 22:37:01
© Фото: NASA JPL-Caltech ASUMSSS via CN Globallookpress

Марсианский вертолет Ingenuity успешно поднялся на заданную высоту в 12 метров, однако при попытке спуститься, связь с ним потерялась. Об этом сообщили в NASA.

Отмечается, что о потере связи между вертолетом Ingenuity и марсоходом Perseverance, который является связующим звеном, стало известно еще 18 января. Вертолет не успел завершить плановый полет. К сегодняшнему дню связь еще не возобновилась.

«Данные Ingenuity, отправленные на марсоход Perseverance во время полета, показывают, что он успешно поднялся на назначенную максимальную высоту в 12 метров. Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до приземления», - говорится в сообщении NASA.

NASA управляет обоими устройствами. Команда продумывает дальнейшие действия по восстановлению контакта с вертолетом.

Напомним, марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity приземлились на Марс в 2021 году. В задачи марсохода входит исследование поверхности планеты, сбор образцов породы для их передачи на Землю и поиск жизни на планете. Вертолет является помощником марсохода. Он выполняет разведывательные функции.

#вертолет #Марс #марсоход
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