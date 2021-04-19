Момент истории: вертолет Ingenuity впервые полетал над Марсом

Вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты. Кадры с летательным аппаратом на Марсе, снятые ровером Perseverance, показало NASA во время прямой трансляции.

Изначально полет планировался на 8 апреля, затем его перенесли на 11 апреля. После он был вновь отложен из-за проблем с программным обеспечением, выявленных во время скоростных испытаний роторов летательного аппарата. Следующий запуск был намечен на 03:30 по летнему восточному времени (10:30 по Москве) 19 апреля. Аппарат весом 1,8 килограмма должен был подняться на высоту в три-пять метров. Спустя более чем три часа появились первые данные о результатах тестового полета.

Испытания Ingenuity, который является частью марсохода Perseverance, позволят ученым больше узнать о полетах на Красной планете. Кроме того, вертолет будет помогать марсоходу детальнее прокладывать маршрут, выступая в качестве разведчика.