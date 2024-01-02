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Дежурные средства ПВО отразили удар ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области

Противник пытался атаковать российскую территорию четырьмя ракетами.
2024-01-02 13:42:01
© Фото: РИА Новости

Подразделения ПВО Вооруженных сил РФ сбили четыре ракеты ВСУ в небе Белгородской областью. О предотвращении очередной террористической атаки по российской территории сообщили в Минобороны РФ.

«2 января около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в МО РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник использовал ракеты РСЗО «Ольха».

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации четырех воздушных целей на подлете к городу. По предварительным сведениям, осколками сбитых ракет ранен один человек.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #ВСУ #МО РФ #ракетный удар #пво рф #РСЗО «Ольха»
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