Дежурные средства ПВО отразили удар ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области

Подразделения ПВО Вооруженных сил РФ сбили четыре ракеты ВСУ в небе Белгородской областью. О предотвращении очередной террористической атаки по российской территории сообщили в Минобороны РФ.
«2 января около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в МО РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник использовал ракеты РСЗО «Ольха».
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации четырех воздушных целей на подлете к городу. По предварительным сведениям, осколками сбитых ракет ранен один человек.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.
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