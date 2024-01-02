Система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Согласно сообщению Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Он также сообщил, что, по предварительным данным, имеется один пострадавший, который получил осколочные ранения конечностей. На данный момент он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Губернатор Белгородской области отметил, что на месте случившегося работают оперативные и аварийные службы. Информация по разрушениям на данный момент уточняется.