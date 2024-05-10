Латвийские силовики задержали шесть человек за празднование 9 мая

Песни военных лет, георгиевские ленточки, возложение цветов к мемориалам или местам, где они ранее стояли стали причиной задержаний нескольких человек по всей Латвии.

Одного из мужчин задержали у Саласпилсского мемориала - места памяти жертв нацизма, повалив его на землю. Причиной такого поведения сотрудников полиции стала музыка, которую он включил на телефоне. По информации местного портала Jauns.lv., мужчина якобы не подчинился требованию сотрудников правоохранительных органов выключить музыку, играющую на его телефоне.

«На записанных видеоматериалах видно, что мужчина прижат к земле и окружен шестью правоохранителями. Он неоднократно повторяет, что "не сделал ничего плохого". К противостоянию присоединились и несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины», - указали журналисты.

В тот же день, 9 мая, правоохранители задержали еще пятерых человек в Даугавпилсе, Саласпилсе и Резекне.

«Там мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте распевали песни, восхваляющие страну-агрессора, а у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская ленточка», - добавило издание.

Других с применением физической силы задержали за наличие георгиевской ленточки на рюкзаке и за возложение цветов к памятнику Советской армии, а также за цветы в местах расположения уже демонтированных советских памятников.

Портал пишет, что прослушивание песен о Великой Отечественной войне в своем автомобиле или размещение на его заднем стекле «прославляющие символы военной агрессии», или чехол телефона в цветах российского флага или посты в социальных сетях также «оценены соответствующим образом».

Подобным образом поступили и в Германии, когда увидели на гражданах георгиевские ленточки. В Берлине полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов, связанных с 9 мая.