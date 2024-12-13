В США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты LRHW

В США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), говорится в сообщении Центра анализа стратегий и технологий. Ракетный комплекс также известен под названием «Темный орел».

Уточняется, что ракета способна преодолевать расстояние до трех тыс. км. при скорости, превышающей шесть тысяч км/ч. Предварительно, ее запуск стал для США первым успешным испытанием подобного вида вооружений, он осуществлялся с мыса Канаверал, пишет Life.

«Темный орел» разработан корпорацией Lockheed Martin и предназначен для нанесения внезапного массированного удара и прорыва укрепленной линии обороны.

Напомним, накануне в Службе внешней разведки РФ заявили, что на Западе опасаются последствий ударов западными ракетами вглубь России. По данным СВР, в штаб-квартире альянса возросла тревога после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

Первое испытание «Орешника» было проведено 21 ноября в качестве ответа на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях.