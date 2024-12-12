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СВР: после применения «Орешника» в НАТО выросла обеспокоенность

Эксперты Североатлантического альянса понимают, что невозможно скрыть участие западных военных в дальнобойных ударах по РФ, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-12-12 15:21:48
© Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel via Globallookpress.com

На Западе опасаются последствий ударов западными ракетами вглубь России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены аргументами России о прямом участии США, Великобритании и Франции в реализации таких атак.

Эксперты Североатлантического альянса понимают, что невозможно скрыть участие западных военных в дальнобойных ударах, говорится в сообщении СВР. Очевидно, что запрограммировать и навести переданные ВСУ ракетные системы могут только специалисты стран-изготовителей.

Юристы НАТО опасаются обвинений в вооруженной агрессии против РФ, которые будут подкреплены доказательной базой и положительно восприняты странами Глобального Юга, подчеркнули в Службе.

В штаб-квартире альянса возросла тревога после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», заявили в СВР. В Брюсселе опасаются, что Москва может использовать свои аргументы для обоснования ответных действий.

Наличие неопровержимых доказательств агрессии Запада против России - тревожный знак для НАТО, заключает пресс-бюро Службы.

Владимир Путин сообщил о первом боевом испытании ракетного комплекса «Орешник» 21 ноября. Президент России заявил, что это ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях. Российские военные применили новейшие баллистические ракеты в неядерном исполнении по украинскому военному заводу в Днепропетровске.

Глава государства подчеркнул, что спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Москва считает себя вправе наносить удары по военным объектам тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.

#Украина #НАТО #ВСУ #Владимир Путин #Storm Shadow #свр #служба внешней разведки #ATACMS #ракеты "Орешник"
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