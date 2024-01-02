Пассажирский самолет загорелся при посадке в Токио

Пассажирский самолет японской авиакомпании JAL загорелся в международном аэропорту Ханеда в столице Японии.

На опубликованных кадрах видно, что воздушное судно сразу после приземления охватывает яркое пламя, а из иллюминаторов валит черный дым. На борту самолета находилось около 400 пассажиров, все они эвакуированы.

Местные средства массовой информации сообщают, что возгорание воздушного судна могло произойти после столкновения с самолетом береговой охраны. Воздушное судно выполняло внутренний рейс, оно прилетело из Саппоро. Пожарные расчеты прибыли к месту случившегося.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров лайнера нет.