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«Звезда» показала кадры штурма траншеи глазами «противника»

Наш телеканал во время тренировки российских военнослужащих установил в окопе камеру, позволяющую увидеть, как действуют наши бойцы во время штурма. В ряде случаев это последнее, что видит неприятель.
2024-11-22 14:23:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полигоне в Ростовской области проходит подготовка добровольцев, которые после окончания курса отправятся в зону проведения спецоперации. Как идут тренировки, показала на видео «Звезда».

В кадре - занятия штурмовых отрядов ВС РФ. Видео разделено на три части. Первая - штурм окопа глазами противника. Вторая часть посвящена оказанию первой помощи раненому военнослужащему. Третья часть снята со спины бойцов, атакующих противника в окопе.

Подготовка штурмовых подразделений проводится с учетом опыта, полученного нашими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции под руководством инструкторов. Военнослужащих обучают действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. По очереди, прикрывая друг друга, продвигаться вперед, а также производить контролируемый отход.

Обстановка на занятиях приближена к боевой, слышны выстрелы и взрывы боеприпасов. Каждый элемент упражнения оттачивается до автоматизма.

Ранее один из военнослужащих рассказал «Звезде», что многие украинские военные сдаются в плен и выдают Российской армии информацию о своих позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #МО РФ #штурмовые отряды #наш эксклюзив #СВО
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