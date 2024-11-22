«Звезда» показала кадры штурма траншеи глазами «противника»

На полигоне в Ростовской области проходит подготовка добровольцев, которые после окончания курса отправятся в зону проведения спецоперации. Как идут тренировки, показала на видео «Звезда».

В кадре - занятия штурмовых отрядов ВС РФ. Видео разделено на три части. Первая - штурм окопа глазами противника. Вторая часть посвящена оказанию первой помощи раненому военнослужащему. Третья часть снята со спины бойцов, атакующих противника в окопе.

Подготовка штурмовых подразделений проводится с учетом опыта, полученного нашими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции под руководством инструкторов. Военнослужащих обучают действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. По очереди, прикрывая друг друга, продвигаться вперед, а также производить контролируемый отход.

Обстановка на занятиях приближена к боевой, слышны выстрелы и взрывы боеприпасов. Каждый элемент упражнения оттачивается до автоматизма.

Ранее один из военнослужащих рассказал «Звезде», что многие украинские военные сдаются в плен и выдают Российской армии информацию о своих позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.