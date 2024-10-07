Штурмовики на полигоне освоили навык захвата окопов и траншей врага

Военнослужащие штурмовых подразделений Южного военного округа (ЮВО) продолжают курс интенсивной боевой подготовки на общевойсковом полигоне в Ставропольском крае. Они показали, как проходит их тренировка.

Основная задача штурмовиков - обеспечение продвижения основных войск на наиболее сложных участках обороны противника. На занятиях инструкторы, имеющие опыт современных боевых действий, стараются тренировать бойцов в условиях, максимально приближенным к реальному столкновению.

Во время курса бойцы осваивают навыки штурма и захвата населенных пунктов, окопов и траншей, изучают основы армейской тактической стрельбы. Они также учатся эвакуировать раненых из красной зоны и оказать первую медицинскую помощь как себе, так и своему товарищу.

Смешанные боевые группы штурмовых подразделений формируются из числа наиболее обученных, инициативных и самоотверженных бойцов, которые при штурме должны уметь выполнять широкий спектр задач в стесненных условиях ближнего боя. Для имитации боевой обстановки на занятиях используются холостые патроны, учебные боеприпасы, средства задымления местности. После изучения основ владения стрелковым оружием военнослужащие допускаются до занятий с боевыми патронами.

После завершения обучения военнослужащих штурмовых подразделений направят в зону СВО для выполнения боевых задач.

Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» на БМП-3 уничтожили блиндажи ВСУ. Удар наносился с закрытых позиций из 100-мм пушек.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.