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Саперы уничтожили неразорвавшийся снаряд производства НАТО под Курском

Российские саперы метр за метром проверяют территорию Курской области, очищая ее от вражеских боеприпасов.
2024-12-02 05:31:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области. На опубликованных Минобороны кадрах показано уничтожение неразорвавшихся снарядов ВСУ.

После отступления противника в этом районе осталось множество таких снарядов, а также различных «ловушек». На видео военнослужащие инженерно-саперных подразделений занимаются обезвреживанием боеприпасов, оставленных украинскими боевиками.

В ходе проверки саперы обнаружили неразорвавшийся боеприпас производства НАТО. Для обеспечения безопасности мирных граждан они уничтожили его на месте.

Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов. Все обнаруженные ВОП транспортируются на специализированный полигон или уничтожаются на месте накладным зарядом.

Ранее экипаж вертолета Ка-52М ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение опорника и живой силы противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Саперы #Курская область #снаряд
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