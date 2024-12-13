NBC News: Трамп серьезно намерен добиться прекращения огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен завершить Украинский конфликт в первый рабочий день, передает NBC News.

«Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день», — заявил источник.

По данным собеседника телеканала, новый глава Белого дома планирует добиться паузы ведения боевых действий. Команда Трамп считает, что это откроет возможность проведения мирных переговоров.

При этом, на пути достижения этого результата встречается много проблем. Ранее частью предвыборной кампании Трампа было завершение Украинского конфликта в течении 24 часов.

Также напомним, что Зеленский отклонил предложение венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня и обмена военнопленными с Россией на Рождество.