МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC News: Трамп серьезно намерен добиться прекращения огня на Украине

Источник телеканала отметил, что на пути достижения этого результата встречается много проблем.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 22:22:05
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен завершить Украинский конфликт в первый рабочий день, передает NBC News.

«Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день», — заявил источник.

По данным собеседника телеканала, новый глава Белого дома планирует добиться паузы ведения боевых действий. Команда Трамп считает, что это откроет возможность проведения мирных переговоров.

При этом, на пути достижения этого результата встречается много проблем. Ранее частью предвыборной кампании Трампа было завершение Украинского конфликта в течении 24 часов.

Также напомним, что Зеленский отклонил предложение венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня и обмена военнопленными с Россией на Рождество.

#Украина #сша #Трамп #Белый дом #мирные переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 