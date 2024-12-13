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Посол пообещал ответ России на отказ Австрии от поставок газа

Российский дипломат обвинил Вену в обострении ситуации с «Газпромом».
Владимир Рубанов 2024-12-13 16:52:45
© Фото: IMAGO, Frank Hoermann, SVEN SIMO, Global Look Press

В ситуации с разрывом контрактов OMV с «Газпромом» на обострение пошла австрийская сторона, заявил в интервью «Известиям» посол России в Вене Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что Москва никогда не хотела наказать или шантажировать Вену и не использует свои энергетические ресурсы как инструмент давления.

Заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении действия рассчитанных до 2040 года контрактов российский дипломат назвал мегафонной дипломатией. Москва обязательно ответит на отказ Австрии от многолетнего контракта с «Газпромом», добавил посол.

Несмотря на то что австрийцы присоединились к санкциям против России, Москва всегда выполняла свои обязательства, подчеркнул дипломат. В 1968 году Австрия стала первой страной в Европе, которая заключила договор с СССР о поставках газа. Это помогло ее экономике процветать.

Россия всегда была надежным партнером, напомнил Любинский. РФ продолжала поставлять газ, пока его оплачивали.

Австрийская сторона сама начала ухудшать отношения, заявил дипломат. Вена объявила газовое партнерство ошибкой и отказалась от него. Это повредило отношениям между странами.

Ответственность за это решение лежит на Австрии. Россия не пострадает без поставок газа в Австрию, заключил посол.

Ранее парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса. По словам премьер-министра, Приднестровье может столкнуться с гуманитарным кризисом из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС намерен полностью разорвать связи с Россией в топливной сфере.

#газпром #поставки газа #австрия #энергоснабжение #экспорт #природный газ #энергоресурсы #Карл Нехаммер
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