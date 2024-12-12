Еврокомиссар пообещал полностью разорвать топливные связи с Россией

Европейский союз намерен окончательно разорвать связи с Россией в топливной сфере. Об этом в интервью Politico заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен. Он пообещал разработать и реализовать за 100 дней план, который позволит достигнуть этой цели.

«Йоргенсен считает своим "главным приоритетом" разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией», - подчеркивается в публикации.

Йоргенсен отметил, что ЕС все еще сильно связан с РФ в топливной сфере. Так, например, растут закупки российского сжиженного природного газа, а пять стран союза зависят от Москвы в вопросах ядерного топлива.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что европейское сообщество может столкнуться с очередным энергетическим кризисом. Этому способствует стремительное сокращение запасов «голубого топлива» и уменьшение поставок из России. Также задерживаются дополнительные поставки сжиженного природного газа из США.