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Еврокомиссар пообещал полностью разорвать топливные связи с Россией

Отвечающий за вопросы энергетики Дан Йоргенсен намерен разработать соответствующий план.
Сергей Лебедев 2024-12-12 11:09:49
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Европейский союз намерен окончательно разорвать связи с Россией в топливной сфере. Об этом в интервью Politico заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен. Он пообещал разработать и реализовать за 100 дней план, который позволит достигнуть этой цели.

«Йоргенсен считает своим "главным приоритетом" разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией», - подчеркивается в публикации.

Йоргенсен отметил, что ЕС все еще сильно связан с РФ в топливной сфере. Так, например, растут закупки российского сжиженного природного газа, а пять стран союза зависят от Москвы в вопросах ядерного топлива.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что европейское сообщество может столкнуться с очередным энергетическим кризисом. Этому способствует стремительное сокращение запасов «голубого топлива» и уменьшение поставок из России. Также задерживаются дополнительные поставки сжиженного природного газа из США.

#Россия #в стране и мире #Европа #ЕС #газ #поставки #зависимость #Дэн Йоргенсен
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