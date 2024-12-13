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Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Приднестровье рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой из-за возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявил молдавский премьер Дорин Речан.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 01:54:31
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима чрезвычайной положения из-за энергокризиса. Он будет действовать в течение 60 дней, начиная с понедельника, 16 декабря, следует из пресс-релиза на сайте законодательного органа.

«Премьер-министр (Дорин Речан - прим.ред.) пояснил, что это необходимо для защиты граждан и возможности эффективно управлять неизбежными рисками, связанными с прекращением поставок природного газа в Приднестровский регион со стороны Российской Федерации», - говорится в заявлении.

По словам молдавского премьера, Приднестровье рискует столкнуться с гуманитарным кризисом из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. В зоне риска 300 тысяч граждан страны, которые могут остаться зимой без газа и электричества. Левый берег Днепра полностью зависит от поставок российского газа, добавил Речан.

Ранее он отмечал, что «зима будет тяжелой».

Напомним, в конце этого года истекает Договор о транзите российского газа с Киевом. В конце ноября Министерство энергетики Молдавии провело переговоры с «Газпромом», однако договориться о будущем газа не удалось. Кишиневу предложили обратиться к украинской стороне по вопросу продления действия Договора о транзите.

#Украина #Молдавия #Приднестровье #российский газ #Дорин Речан #договор о транзите
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