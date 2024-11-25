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Министр энергетики Молдавии обсудил долги с руководителем «Газпрома»

Также стороны затронули тему транзита газа.
Сергей Лебедев 2024-11-25 22:56:04
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили поставки газа в страну в контексте возможной остановки транзита через территорию Украину. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

«Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января», - говорится в заявлении.

Также на встрече затронули тему урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Напомним, в начале ноября Кишинев попросил «Газпром» прояснить ситуацию с поставками газа в республику после 31 декабря. Об этом сообщил Виктор Парликов. По его словам, он направил письмо в публичное акционерное общество и предложил возможные варианты решения проблемы с транзитом голубого топлива.

В данный момент газ в Молдавию поставляется через территорию Украины. Договор о транзите с Киевом истекает в конце этого года.

#Россия #Молдавия #газ #кишинев #транзит #поставки #Минэнерго #Виктор Парликов
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