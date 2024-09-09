Молдавия направила «Газпрому» запрос о транзите газа в обход Украины

В Молдавии отправили «Газпрому» запрос об альтернативном способе транзита газа, чтобы обойти Украину. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала TV-8.

Власти отметили нестабильность ситуации с поставками газа через Украину и обеспокоенность от ситуации с газокомпрессорной станцией «Суджа».

«Пока нет предпосылок для прекращения поставок газа даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции, но мы прорабатываем альтернативные маршруты поставки топлива», - сообщил глава Министерства.

По его словам, «Молдовагаз» направил «Газпрому» запрос об альтернативных маршрутах для поставок газа, сейчас ответ ожидается.

Ранее Украина и Молдавия договорились о транзите газа в Приднестровье, пользуясь маршрутом через Турцию, про который сейчас Парликов сказал, что он увеличит стоимость и удлинит маршрут.