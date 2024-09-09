МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Молдавия направила «Газпрому» запрос о транзите газа в обход Украины

Министр энергетики республики высказался о ситуации на станции «Суджа».
Мария Зайцева 2024-09-09 22:51:45
© Фото: Vladimir Baranov Globallook Press

В Молдавии отправили «Газпрому» запрос об альтернативном способе транзита газа, чтобы обойти Украину. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала TV-8.

Власти отметили нестабильность ситуации с поставками газа через Украину и обеспокоенность от ситуации с газокомпрессорной станцией «Суджа».

«Пока нет предпосылок для прекращения поставок газа даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции, но мы прорабатываем альтернативные маршруты поставки топлива», - сообщил глава Министерства.

По его словам, «Молдовагаз» направил «Газпрому» запрос об альтернативных маршрутах для поставок газа, сейчас ответ ожидается.

Ранее Украина и Молдавия договорились о транзите газа в Приднестровье, пользуясь маршрутом через Турцию, про который сейчас Парликов сказал, что он увеличит стоимость и удлинит маршрут.

#Россия #в стране и мире #Украина #Молдавия #газ #транзит газа #министр энергетики #Виктор Парликов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 