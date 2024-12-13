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Аэропорты Дамаска и Алеппо возобновили работу по спецразрешениям

Срок действия ограничений установлен с 20:00 по всемирному времени (23:00 мск) 12 декабря до 15:00 по всемирному времени (18:00 мск) 18 декабря.
Ян Брацкий 2024-12-13 00:31:33
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Global Look Press

Аэропорты сирийских городов Дамаск и Алеппо возобновили работу, но только по специальным разрешениям. Об этом говорится в сообщениях NOTAM, распространенных диспетчерами воздушных гаваней.

«Все рейсы в/из аэропорта приостановлены за исключением рейсов по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации», - цитирует ТАСС сообщение.

Напомним, 27 ноября отряды вооруженной оппозиции начали наступление на позиции правительственных сил на севере страны. Спустя несколько дней они вошли в Дамаск. К этому времени президент Сирии Башар Асад оставил страну и вместе с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище.

Москва уже установила контакт с политическом комитетом «Хайат Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России), заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, политкомитет работает в одном из столичных сирийских отелей. Российские дипломаты встретились с представителями комитета и обсудили безопасность дипмиссии и россиян, оставшихся на территории Сирии.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Россия #сирия #алеппо #Аэропорт #оппозиция #Дамаск #NOTAM
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