Путин пригласил Токаева в Москву на празднование Дня Победы

В начале российско-казахстанских переговоров в Астане Владимир Путин поблагодарил Токаева за встречу. Он заявил, что привык к более рабочей обстановке, и был удивлен торжественным антуражем.

«Мы дружим, поддерживаем деловые отношения, все развивается динамичным и лучшим образом. Очень рассчитываю видеть вас в конце года, как у нас уже принято, на неформальной предновогодней встрече в Санкт-Петербурге в рамках СНГ», - заявил глава РФ.

Также Путин повторно пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Он добавил, что к сегодняшним переговорам подготовлен целый ряд документов - не только совместные заявления, но и целый пакет по различным направлениям.

Путин отметил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров - за прошлый год торговый оборот был почти 28,5 млрд долларов.

Путин пробудет в Астане два дня. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.