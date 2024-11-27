МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пригласил Токаева в Москву на празднование Дня Победы

Российский лидер также пригласил своего коллегу на саммит СНГ в Санкт-Петербург.
Ирина Егорова 2024-11-27 16:58:11
© Фото: news_kremlin, Telegram © Видео: news_kremlin, Telegram

В начале российско-казахстанских переговоров в Астане Владимир Путин поблагодарил  Токаева за встречу. Он заявил, что привык к более рабочей обстановке, и был удивлен торжественным антуражем.

«Мы дружим, поддерживаем деловые отношения, все развивается динамичным и лучшим образом. Очень рассчитываю видеть вас в конце года, как у нас уже принято, на неформальной предновогодней встрече в Санкт-Петербурге в рамках СНГ», - заявил глава РФ.

Также Путин повторно пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Он добавил, что к сегодняшним переговорам подготовлен целый ряд документов - не только совместные заявления, но и целый пакет по различным направлениям.

Путин отметил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров - за прошлый год торговый оборот был почти 28,5 млрд долларов.

Путин пробудет в Астане два дня. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.

#Россия #Путин #Казахстан #переговоры #приглашение #Токаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 