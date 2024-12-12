Суд в Румынии отклонил жалобу на отмену результатов выборов

Высокий суд кассации и юстиции (ВКС) Румынии отклонил жалобу оппозиции об отмене результатов президентских выборов. Об этом сообщило издание Relitatea.

Итоги выборов раскритиковал глава оппозиционной партии AUR Джеордж Симион, который и подал в суд прошение об аннулировании итогов голосования.

Издание уточняет, что решение окончательное, обжалованию не подлежит и было вполне предсказуемое. Так как жалоба изначально выглядела как неприемлемая. Согласно закону, решение Конституционного суда - главенствующее, и ни один другой суд не может отменить его позицию.

Напомним, что первый тур выборов президента Румынии прошел 24 ноября. В результате первое место занял независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за «взаимодействие» с Россией и критикующий помощь Украине. Второй тур был запланирован на 8 ноября.

Позже спецслужбы Румынии рассекретили отчеты о неких нарушениях во время избирательной кампании. В итоге КС пришлось проанализировать новые жалобы. И Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов. Теперь избирательный процесс начнут заново. Дату выборов установит правительство.