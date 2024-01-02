Сеул выразил протест Токио из-за его прогноза цунами на островах Токто

Южная Корея выразила дипломатический протест Японии из-за прогноза цунами на островах Токто. По информации агентства Reuters, министр иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок сообщил, что метеорологическая служба Японии включила эти территории в прогностическую карту цунами.

Глава южнокорейского МИД подчеркнул, что острова Токто являются неотъемлемой территорией республики в соответствии с историей, географией и международным правом.

«Наше правительство по дипломатическим каналам выразило японской стороне решительный протест и потребовало исправить ситуацию. Территориального спора по поводу принадлежности Токто не существует. Мы продолжим решительно и строго реагировать на несправедливые притязания Японии на Токто», - заявил высокопоставленный дипломат.

Острова Токто (по-японски Такасима, по-английски Лианкур), площадь которых составляет 187,5 тысяч квадратных метров, суверенитет над которыми оспаривают Япония и Южная Корея. С 1945 года они управляются корейской стороной.

В первый день 2024 года в Японии начали регистрировать серию землетрясений. Произошло уже более 200 подземных толчков различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. По последним данным, в префектуре Исикава погибли не менее 48 человек.