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ЕС в третий раз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций против России не согласовали из-за Латвии и Литвы.
Игнат Далакян 2024-12-07 10:40:04
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Послы стран Европейского союза в третий раз не смогли согласовать 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет газета Politico.

В материале издания говорится, что представители Латвии и Литвы не согласились продлить действие юридических оговорок, позволяющие компаниям из Европы продолжать работу в Российской Федерации. Изначально это предложение было направлено на помощь компаниям, желающим покинуть российский сектор, но которые не могут. Однако газета подчеркивает, что они этим злоупотребляют в личных целях.

Остальная часть санкций против России сосредоточена на ограничениях в отношении компаний и судов, причастных к обходу уже существующих ограничений.

Также собеседники издания отметили, что Франция и Германия решали «неохотно решали этот вопрос».

Ранее Евросоюз планировал запретить доступ более 45 нефтяным танкерам из России к европейским портам. По замыслу европейских чиновников, такая мера ограничила бы возможность Москвы обходить уже существующие ограничительные меры.

#в стране и мире #евросоюз #санкции #Литва #Латвия
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