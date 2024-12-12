В Пентагоне не смогли обосновать присутствие армии США в Сирии

В Пентагоне не смогли объяснить, на каких основаниях американские военные находятся в Сирии. Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх на соответствующий вопрос журналистов сослалась на некие договоренности с Дамаском.

«Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), - цитирует Сингх РИА Новости.

Именно это было основной миссией Вашингтона с самого начала конфликта в арабской республике, добавила она.

Ранее в Госдепе США заявили, что ведут переговоры с сирийской оппозицией, в том числе через посредников. В этих переговорах также принимает участие госсекретарь Энтони Блинкен. Подробности общения Госдеп не раскрывает.

Напомним, отряды вооруженной оппозиции 27 декабря начали масштабное наступление на правительственные силы. Спустя несколько дней они вошли в Дамаск. К тому времени президент Сирии Башар Асад с семьей покинул страну.

* - Исламское государство, ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.