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В Пентагоне не смогли обосновать присутствие армии США в Сирии

Ранее в Госдепе США признали, что ведут переговоры с сирийской оппозицией через посредников.
Ян Брацкий 2024-12-12 03:08:35
© Фото: Staff Sgt. Michael WestKeystone Press Agency Global Look Press

В Пентагоне не смогли объяснить, на каких основаниях американские военные находятся в Сирии. Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх на соответствующий вопрос журналистов сослалась на некие договоренности с Дамаском.

«Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), - цитирует Сингх РИА Новости.

Именно это было основной миссией Вашингтона с самого начала конфликта в арабской республике, добавила она.

Ранее в Госдепе США заявили, что ведут переговоры с сирийской оппозицией, в том числе через посредников. В этих переговорах также принимает участие госсекретарь Энтони Блинкен. Подробности общения Госдеп не раскрывает.

Напомним, отряды вооруженной оппозиции 27 декабря начали масштабное наступление на правительственные силы. Спустя несколько дней они вошли в Дамаск. К тому времени президент Сирии Башар Асад с семьей покинул страну.

* - Исламское государство, ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #сша #Пентагон #Дамаск
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