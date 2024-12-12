МИД Китая: в Дубае состоялась встреча пяти ядерных держав

Встреча ядерной «пятерки» (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) состоялась на минувшей неделе, 4 декабря, в Дубае, сообщили в МИД Китая. Это первая полноценная официальная встреча представителей ядерного клуба с момента начала председательства Пекина.

«Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», - сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Разрыв между проведением мероприятия и его официальным объявлением связан с необходимостью составить финальное коммюнике, которое согласовывается странами-участницами до мельчайших деталей, пишет 360.ru.

В таком формате ядерные державы регулярно встречаются для обсуждения вопросов международной безопасности.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, что стало обновлением отечественной ядерной доктрины. Среди прочего президент подчеркнул, что применение ядерных сил признается крайней мерой защиты страны.

По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, доктрина является ясной и прозрачной, и странам Запада необходимо внимательно ее изучить, а «не выдумывать лишнего».