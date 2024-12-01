Казахстан отказался вводить санкции против РФ себе в ущерб

Власти Казахстана заявили, что не поддерживают санкции против РФ, которые могут ударить по экономике страны. Об этом рассказал замглавы правительства Казахстана Серик Жумангарин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали: по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», - цитирует Жумангарина Life.

При этом он подчеркнул, что Астана не станет помогать с обходом санкционных ограничений.

Ранее президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Документ подписали по итогам двусторонних переговоров.