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Казахстан отказался вводить санкции против РФ себе в ущерб

При этом замглавы правительства Казахстана подчеркнул, что и помогать с обходом санкций Астана не станет.
Анастасия Бобылева 2024-12-01 23:39:35
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Власти Казахстана заявили, что не поддерживают санкции против РФ, которые могут ударить по экономике страны. Об этом рассказал замглавы правительства Казахстана Серик Жумангарин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали: по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», - цитирует Жумангарина Life.

При этом он подчеркнул, что Астана не станет помогать с обходом санкционных ограничений.

Ранее президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Документ подписали по итогам двусторонних переговоров.

#в стране и мире #РФ #санкции #Казахстан
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