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Токаев заявил, что санкционное давление на РФ контрпродуктивно

Елизавета Егорова
10:51 29.09.2023
Токаев заявил, что Казахстан это не анти-Россия. Астана будет способствовать всестороннему сотрудничеству с Москвой.
Токаев заявил, что санкционное давление на РФ контрпродуктивно
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что санкционное давление на Россию является контрпродуктивным. Астана стремится развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», - сказал казахстанский президент в интервью агентству Казинформ.

Токаев добавил, что дипломатам необходимо найти решение того, как посадить Россию и Украину за стол переговоров, так как, по мнению президента, мир сейчас приближается к опасной черте «фатального противостояния».

При этом вчера, 28 сентября, стало известно, что Астана продолжает соблюдать санкционный режим в отношении РФ. По словам Токаева, Россия не может использовать Казахстан для параллельного импорта или других способов обойти западные санкции.

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