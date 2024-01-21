Больницы Донецка усилили дополнительными операционными бригадами после обстрела украинскими боевиками рынка в Кировском районе. Число пострадавших выросло до 30, в списке погибших 28 человек.

По рынку били прицельно. Еще на подходе к торговым рядам хорошо видно, как кучно ложились снаряды. В зоне поражения оказалась и открытая площадка, где обычно с импровизированных прилавков продают домашние соленья, и крытые павильоны.

В первые минуты на месте прилета помощь пострадавшим людям оказывали волонтеры и все те, кто в этот момент находились рядом.

«Кому-то жгут наложили, я вытаскивал из под завалов несколько людей. Когда приехала скорая помощь, помогали раненых грузить», - рассказал житель Донецка Сергей.

В воскресное утро, как и в любом другом российском городе, на рынке традиционно многолюдно. Так что время для удара украинские боевики выбрали не случайно. Когда люди отправились за покупками, украинские националисты ровно в 10 часов нанесли удар именно по рынку. Осколки разлетелись на более чем 200 квадратных метров.

Место происшествия тщательно осмотрели эксперты следственного комитета и координационного центра по фиксации преступлений киевского режима. Они предварительно установили, что удар наносился в том числе с применением артиллерийский орудий «натовского» образца.

По Кировскому району выпустили более семи снарядов «натовского» калибра 155 и 152 миллиметра. Били с разницей в несколько секунд. Снаряды попали в несколько жилым домов. В момент прилета около подъезда находился мужчина, он погиб.

В одной из квартир осколками выбило окна, в момент прилета вся семья была дома.

«Все окна повылетали. Ребенок лежал в зале на диване. Спал. В ногу прилетел осколок», - рассказала местная жительница.

Горожане считают, что и дата для обстрела для боевиков киевского режима тоже имеет значение. Девять лет назад ополчение взяло Донецкий аэропорт. Сегодня на территории всей ДНР объявлен день траура в память о жертвах воскресного теракта.