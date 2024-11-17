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Си Цзиньпин: Китай и США не должны относиться друг к другу враждебно

Председатель КНР Си Цзиньпин допустил стремительное развитие отношений Китая с США даже при сохранении разногласий.
Ян Брацкий 2024-11-17 07:29:59
© Фото: Christian Ohde, via www.imago-imwww.imago-images.de, Global Look Press

Китай и Соединенные Штаты Америки не должны относиться друг к другу как противники. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Джо Байденом на полях саммита АТЭС.

Подобная политика, а также использование недобросовестной конкуренции приведут к тому, что отношения Пекина и Вашингтона столкнутся с регрессом, добавил Си Цзиньпин.

«Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития», - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

Ранее на встрече с главой Белого дома Си Цзиньпин поднял тему Тайваня. Председатель КНР назвал ее одной из четырех красных линий, наряду с демократией, правами человека и правом Пекина на развитие.

Си Цзиньпин призвал США никогда не пересекать эти линии, которые остаются важнейшими ограничителями и гарантией безопасности в отношениях двух стран.

#Китай #сша #дипломатия #Джо Байден #Си Цзиньпин #отношения
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