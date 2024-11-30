МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС РФ уничтожили не менее 300 террористов в Алеппо и Идлибе за сутки

Ракетно-бомбовые удары наносятся по складам, пунктам управления, артиллерийским позициям, технике и живой силе боевиков. 
2024-11-30 22:46:28
© Фото: Anas Alkharboutlidpa, Globallookpress

Воздушно-космические силы РФ помогают сирийским правительственным силам отражать атаки террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. За сутки уничтожено не менее 300 боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он уточнил, что ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по складам, пунктам управления, артиллерийским позициям и живой силе боевиков.

Напомним, утром в минувшую среду сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Обострение ситуации в Сирии сегодня по телефону обсудил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров со своими коллегами из Ирана и Турции.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВКС РФ #сирия #алеппо #боевики #идлиб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 