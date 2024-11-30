ВКС РФ уничтожили не менее 300 террористов в Алеппо и Идлибе за сутки

Воздушно-космические силы РФ помогают сирийским правительственным силам отражать атаки террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. За сутки уничтожено не менее 300 боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он уточнил, что ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по складам, пунктам управления, артиллерийским позициям и живой силе боевиков.

Напомним, утром в минувшую среду сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Обострение ситуации в Сирии сегодня по телефону обсудил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров со своими коллегами из Ирана и Турции.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.