Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил об «очень высокой готовности» на границе с Ливаном

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви во время визита в Северное командование заявил, что военные находятся «на очень высоком уровне готовности» на фоне эскалации атак «Хезболлы» из Ливана. Об этом сообщает RT.

«Сегодня мы утвердили разные планы на будущее, и нам нужно быть готовыми к наступлению в случае необходимости», - заявил Халеви.

Глава Генштаба сказал, что Израиль не вернет переселенных от границы с Ливаном жителей в их дома без охраны и чувства безопасности. Он оценил кампанию в этой местности как правильную и тщательную и добавил, что она «должна продолжаться в том же духе».

Десятки тысяч жителей северного Израиля были эвакуированы из своих общин из-за обстрелов «Хезболлы». ЦАХАЛ, в свою очередь, регулярно наносит удары по объектам движения в Ливане.

В ходе военной операции Израиля в секторе Газа, по данным палестинской стороны, погибли 21 тысяча мирных жителей.